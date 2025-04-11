В Сочи ожидается 5-балльное волнение моря с высотой волн до 2,5 метров

В субботу, 12 апреля, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Сочи и на федеральной территории Сириус. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

В предгорной и горной зоне Сочи ночью и утром 12 апреля ожидаются интенсивные осадки в виде мокрого снега и снега с налипанием на провода и деревья, на дорогах образуется гололедица. В прибрежной зоне Сочи и на федеральной территории Сириус выпадет дождь, временами с мокрым снегом, местами возникнет гололедица. Ночью возможна гроза и усиление северо-западного ветра с порывами до 15–17 м/с.

Со второй половины дня 11 апреля и в течение суток 12 апреля на участке моря Магри — Веселое ожидается 4–5-балльное волнение с высотой волн 1,3–2,5 м.

По распоряжению главы города Андрея Прошунина все муниципальные службы перешли на усиленный режим работы. Ситуацию отслеживает оперативный штаб.

Спасатели призывают жителей и гостей курорта придерживаться мер предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, воздержаться от походов в горы и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

Из-за непогоды на курорте задержали вылет рейса на Пхукет более чем на 19 часов. Авиакомпания приняла решение отложить вылет до улучшения метеоусловий.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте ожидали ухудшение погодных условий. В Сочи и на федеральной территории Сириус прогнозировали усиление ветра до 17 м/с, а также волнение на море с высотой волн 0,8–1,2 м.

Мария Удовик