В белгородском Старом Осколе могут построить многоэтажку за 908 млн рублей

Белгородское ООО СЗ «Домстройсервис» заявило проект девятиэтажного дома в микрорайоне «Лебединец» в городе Старый Оскол Белгородской области. Предварительная стоимость строительства — 908 млн руб. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2026 года. Это следует из опубликованной проектной декларации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Генподрядчиком выступает аффилированное с «Домстройсервисом» местное же ООО «Бетон сервис». Компания построит трехподъездный дом на 182 квартиры (90 однокомнатных, 78 двухкомнатных и 14 трехкомнатных). Общая площадь МКД составит 14,1 тыс. кв. м, жилая — 9,4 тыс. кв. м. Его возведут на участке на 11 тыс. кв. м, который находится у застройщика в субаренде.

На придомовой территории планируется оборудовать велодорожки, три детских площадки, одну спортивную и одну контейнерную. Собственного паркинга у девятиэтажки не будет, но во дворе можно будет поставить на стоянку 91 машину, за его пределами — еще 34.

Выдача ключей запланирована на 30 июня 2027 года. Квартиры в доме будут продавать с использованием эскроу-счетов.

Согласно Единой информационной системе в сфере жилищного строительства, это единственный дом, который возводит старооскольский «Домстройсервис». По данным Rusprofile, ООО СЗ «Домстройсервис» было зарегистрировано в белгородском Старом Осколе в апреле 2024 года для деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Дмитрий Сополев. Он также является бенефициаром и руководителем белгородского производителя изделий из бетона, цемента и гипса ООО «Бетон сервис» (выручка за 2024 год — 275 млн, чистая прибыль — 2,1 млн руб.). Прошлый год застройщик отработал с нулевой выручкой и чистым убытком в 11 тыс. руб.

Алина Морозова