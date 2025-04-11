Глава крымского парламента не ждет быстрого окончания конфликта на Украине

Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Слово "быстро" не подходит для решения украинского кризиса. Как говорили классики, быстро только кошки родятся. Украинский конфликт сложный. И если он завершится в течение, скажем, текущего года, это уже можно будет считать его быстрым завершением. За день такое не решается»,— сказал господин Константинов (цитата по «РИА Новости»).

Господин Константинов напомнил о конфликте на Ближнем Востоке, который, по его словам, обсуждается 80 лет, «а по большому счету — тысячелетия».

23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выражал мнение о том, что для урегулирования конфликта на Украине США и России необходимо провести «серьезную и кропотливую» работу.

Подробнее об условиях перемирия — в материале «Ъ» «Нюансы имеют значение».