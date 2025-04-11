Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, что для покупателей приготовили производители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: LADA Фото: LADA

Причин, по которым за последние месяцы в России резко упал спрос на китайские автомобили и за первый квартал у нас закрылись больше чем 200 дилерских центров, представлявших марки из Поднебесной, эксперты называют множество. Одна из них в том, что наш покупатель почему-то ждет возвращения в страну ушедших от нас привычных автоконцернов, прежде всего из Европы, Японии и Кореи, и бережет деньги именно для них. Оправданы ли их надежды, гадать не будем. На мой взгляд, есть смысл присмотреться к отечественным брендам, уж они-то от нас точно никуда не денутся.

На прошлой неделе, например, была объявлена цена на трехдверный внедорожник Lada Niva Sport, — она стартует с 1,7 млн руб. Автомобиль, который впервые сошел с конвейера 48 лет назад, оснастили мотором от Granta Sport, который выдает 122 л.с. (у стандартной «Нивы», напомню, 83 л.с.). Под новый мотор пришлось доработать подвеску и тормоза. Многие привыкли слышать, что главные претензии к машине — это плохая эргономика и вой трансмиссии. Но автовазовские маркетологи тоже, наверное, недаром свой хлеб едят, и вычислили, что ей не хватает именно спортивности.

Кстати, на тему спорта пришла новость и от команды «Атом», которая в настоящее время занимается доводкой прототипа. У отечественного электрокара, как сообщили, будет не только комфортный режим, но и динамичный. При нем водитель будет распоряжаться всеми двумя сотнями лошадиных сил, которые вращают заднюю ось «Атома».

Более приземленно мыслят на Ульяновском автозаводе. Там рассказали, что начали оснащать «Патриот» и «Пикап» усовершенствованным мультимедийным комплексом. Как сказано в релизе, комплекс щеголяет продвинутым аппаратное обеспечением: это более мощные четырехъядерные центральный и графический процессоры с улучшенной архитектурой под управлением операционной системы Android 10.0.

Дмитрий Гронский