«Китайцы» освобождают помещения

В России массово закрываются автосалоны с китайскими машинами. По данным исследования «Газпромбанк Автолизинг», за первые три месяца текущего года прекратили свою работу свыше 200 дилерских центров. Собеседники “Ъ FM” называют результаты худшими за десять лет. С чем это связано? Разбирался Стас Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Шоу-румы теряют инвесторов. Bestune закрыл 26 точек продаж, опустели два десятка салонов марки Kaiyi, сократили присутствие DFM, Geely, Jaecoo, Jetour и Li Auto. Общая численность точек авторитейла может провалиться за отметку в 4 тыс., при этом китайских автосалонов насчитывается порядка 2,7 тыс. В первом квартале 2025-го было открыто 124 центра, и это в два раза меньше, чем годом ранее. Покупатели становятся более избирательными, а дилеры — осторожнее во вложениях, пояснил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин: «Падение по сравнению с мартом прошлого года составило 45%. Так или иначе жертвами этой ситуации стали бренды, которые не выходят за пределы продаж в 1 тыс. в месяц. Удержаться с таким уровнем на рынке России невозможно. Эти марки не смогли продвинуться, предложили рынку высокие цены, так как дилеры жадные, китайцы жадные. Высокий утильсбор, неустойчивый курс валют и, конечно, ставка Центробанка стала для них барьером, почти 60% новых автомобилей продавались в кредит».

Среди китайских марок в лидерах по охвату Chery, Geely и Changan, у каждой из них порядка 200 площадок. Один автомобиль приносит как минимум 2,5% убытка в месяц, пока стоит в салоне. А наценка на автомобили составляет 5-6%. Таким образом через два месяца в автосалоне прибыль исчезает, говорят собеседники “Ъ FM”. И это не единственные статьи расходов, заметил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский: «Видно, что продажа автомобилей китайских брендов для дилеров сегодня не является рентабельной.

Конкуренция очень большая, склады избыточны, процентные ставки очень высокие, а клиентская активность очень слабая. В ближайший год, может быть, и чуть дольше ситуация будет примерно в этом же русле.

Пока Центральный банк не опустит ставку ниже 15%, проблемы в автомобильном ритейле будут сохраняться. 200 салонов действительно имеют повод закрываться. Рынок регулирует, сколько площадок нужно, а сколько — нет».

При этом за первые три месяца 2025 года было реализовано почти 247 тыс. новых легковых машин, что на четверть меньше, чем в первом квартале 2024-го. Продавать китайские авто без собственных оборотных средств сейчас практически невозможно, поделилась управляющий директор Frank Auto Ирина Франк: «Понятно, что если нужно еще заработать для банка 28%, то приходится делать наценку. В рамках профицита автомобилей ты не можешь ставить ее большой, потому что у тебя не купят машину. Кумулятивная прибыль на обычных "китайцах" — Bestune, Geely, Jaecoo, Kaiyi — была меньше, чем 100-120 тыс. руб. Это просто не позволяло обеспечивать бизнес. Весной все рассчитывали заработать, чтобы отдать долги за январь-февраль. Обычно в марте происходит рост относительно февраля на 50%. Но он показал даже худшую динамику относительно предшественника».

Несмотря на общее падение, некоторые бренды продолжают укреплять свои позиции. Положительную динамику показывает GAC, а Haval демонстрирует устойчивость, особенно его подразделение Haval Pro, которое на фоне массовых закрытий наращивает свое присутствие.

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Юлия Савина