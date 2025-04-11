На ликвидацию мусорного полигона в Верхней Пышме направили свыше 600 млн рублей

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер направил более 600 млн руб. на ликвидацию полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Верхней Пышме, сообщил департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Решение о выделение средств на территории поселка Красный было принято на заседании регионального правительства. Работы по рекультивации свалки должны завершить в 2027 году. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, это поможет улучшить экологические условия проживания для 76,2 тыс. человек.

Полигоны ТКО старого образца и другие крупные заброшенные и бесхозные свалки сначала проходят необходимые обследования, а затем ликвидируются по заранее разработанным проектам, получившим положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Напомним, осенью 2024 года в Екатеринбурге завершили рекультивацию полигона «Широкореченский», на котором складировали мусор с 1960 по 2015 год — в общей сложности удалось рекультивировать 23,1 га земли. На неделе заместитель главы города Владимир Гейко сообщил, что там планируют построить мусороперерабатывающий комплекс.

Ирина Пичурина