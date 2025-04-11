Соцсеть Х удалила аккаунт главы пресс-службы хуситов

Администрация социальной сети Х удалила канал Яхьи Сариа, занимающего должность представителя вооруженных сил йеменских мятежников из движения «Ансар Алла» (хуситы). В компании объяснили, что своими публикации глава пресс-службы военного крыла движения нарушал правила платформы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters TV / Reuters, Reuters TV. / Reuters Фото: Reuters TV / Reuters, Reuters TV. / Reuters

На аккаунте господина Сариа не отображается картинка его профиля. Вместо сообщений представителя движения — надпись «Действие учетной записи приостановлено. X приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают Правила Х».

Социальная сеть принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску, который является членом администрации президента США Дональда Трампа. В январе, после вступления в должность президента, господин Трамп подписал указ, о начале процесса признания движения хуситов террористической организацией.

С 15 марта ВВС США по приказу Дональда Трампа наносят удары по объектам в Йемене с целью сломить сопротивление движения. 31 марта господин Трамп сказал, что удары не прекратятся, пока мятежники не перестанут представлять угрозу судоходству в Красном море и Аденском заливе.

Подробнее о противостоянии «Ансар Аллах» и США читайте в материале «Ъ» — «Йемен готовят к "освободительной битве"».