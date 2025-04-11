Ростовская область отправила более 100 тонн мяса птицы в страны Азии и Африки
Территориальным управлением Россельхознадзора по итогам минувшей недели было оформлено четыре партии мяса птицы общим весом 104 т для дальнейшей отправки на экспорт. Об этом сообщается на сайте управления.
Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ
Качество и безопасность экспортной продукции были подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».
В частности, с территории Дона птицу экспортировали в Бенин (27 т), Саудовскую Аравию (25 т), ОАЭ (27 т) и Гонконг (25 т). Специалисты Россельхознадзора признали продукцию в полном объеме соответствующей требованиям стран-импортеров.
По результатам мониторинга данных ФГИС «Меркурий», в части касающейся законности происхождения экспортируемой продукции нарушений не выявлено. Разрешение на вывоз выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».