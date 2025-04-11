Пермские производители яиц в 2024 году удвоили прибыль

АО «Птицефабрика "Чайковская"» и ООО «Птицефабрика «Менделевская», специализирующиеся на выпуске яиц, опубликовали финансовые результаты за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Согласно сервису Rusprofile, выручка АО «Птицефабрика "Чайковская"» за отчетный период выросла на 23% - с 18 до 2, 5 млрд руб., чистая прибыль на 98% - с 445 млн руб. до 845 млн руб.

Птицефабрика "Чайковская"» (бренд «Фабрика вкусных яиц») специализируется на выпуске яиц. Основным акционером общества считается гендиректор Петр Бельков.

ООО «Птицефабрика «Менделевская» увеличило выручку с 2 млрд руб. до 2, 7 млрд руб. (32%), чистую прибыль – с 420,7 млн руб. до 726 млн руб. (77%) Фабрика входит в «Комос Групп».

Ранее сообщалось, что другая «яичная» фабрика – «Комсомольская» - в 2024 году также увеличила показатели: выручка общества выросла на 19,5% — с 4,5 млрд до 5,4 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 134% и составила 3 млрд руб. против 1,2 млрд руб. годом ранее.

В тоже время птицефабрика «Пермская», чья специализация производство мяса курицы, снизила прибыль в 2024 году на 77%.