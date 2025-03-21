МВД: в Roblox совершено 40 преступлений за 2025 год

На игровой онлайн-платформе Roblox в 2025 году зафиксировано 40 преступлений, сообщили в управлении МВД по киберпреступности. Злоумышленники выманивали у детей деньги, доступы к аккаунтам и к личной информации, сообщили в ведомстве. Чаще всего преступления совершались под предлогом розыгрыша внутриигровой валюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leon Keith / AP Фото: Leon Keith / AP

«Схема: ребенку пишут в чате или в игровых сообществах. Часто используются фейковые аккаунты блогеров или стримеров. Предлагают поучаствовать в акции, выиграть валюту или скин. Под этим предлогом просят передать данные банковской карты родителей или логины и пароли от платежных приложений»,— говорится в пресс-релизе полиции.

Кроме Roblox детей чаще всего обманывают в видеоиграх Standoff 2 и Minecraft. «Любые игры с развитой внутриигровой экономикой — идеальная среда для киберпреступников. Дети часто не различают "настоящие" и "виртуальные" деньги, для них Robux (валюта в Roblox.— "Ъ") или скины в Standoff 2 могут быть реальной ценностью»,— сообщили в ведомстве.

Полиция посоветовала родителям объяснить детям, что никто не раздает никакие ценности просто так, настроить родительский контроль и ограничить доступ детей к банковским картам и смартфонам, вместе с ребенком просматривать чаты и сообщения в играх.

Подробнее о кибермошенничестве — в материале «Ъ» «Граждан выставили на рекорд».