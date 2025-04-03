Пенсионер из Петербурга отдал мошенникам более 16,5 млн рублей
Аферисты вынудили 85-летнего жителя Санкт-Петербурга отдать 16,5 млн рублей для внесения на «безопасный» счет. Полиция возбудила уголовное дело.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что пострадавший обратился к ним вечером 2 апреля. Он заявил, что неизвестные звонили ему с 14 по 27 марта, предлагая сохранить денежные средства. Пенсионера убедили передать курьеру крупную сумму денег. Все произошло в несколько этапов.
Дело возбуждено по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Специалисты ведут расследование.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что таможенники СЗФО задержали подозреваемых в вымогательстве под видом НКО.