Пенсионер из Петербурга отдал мошенникам более 16,5 млн рублей

Аферисты вынудили 85-летнего жителя Санкт-Петербурга отдать 16,5 млн рублей для внесения на «безопасный» счет. Полиция возбудила уголовное дело.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что пострадавший обратился к ним вечером 2 апреля. Он заявил, что неизвестные звонили ему с 14 по 27 марта, предлагая сохранить денежные средства. Пенсионера убедили передать курьеру крупную сумму денег. Все произошло в несколько этапов.

Дело возбуждено по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Специалисты ведут расследование.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что таможенники СЗФО задержали подозреваемых в вымогательстве под видом НКО.

Татьяна Титаева