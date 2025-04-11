Трамп назвал ужасающими кадры падения вертолета с семьей в реку Гудзон

Президент США Дональд Трамп заявил, что Министерство транспорта активно расследует причины катастрофы вертолета, упавшего в Гудзон.

«Видеозапись инцидента ужасает. Да благословит Господь семьи погибших. Министр транспорта Шон Даффи и его команда работают над этим. Результаты расследования будут обнародованы в кратчайшие сроки»,— написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

ЧП случилось вчера, 10 апреля. По данным властей, на борту находились шесть человек: пилот, двое взрослых и трое детей. Четверо погибли на месте, двое доставлены в больницу. Вертолет туристической компании вылетел с Манхэттена и через 20 минут рухнул в реку. По информации New York Post, на борту был глава испанского филиала концерна Siemens Агустин Эскобар вместе со своей семьей.