Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Вторая половина фильма превращается в кровавую баню, снятую при этом нарочито небрежно: единороги, в частности, выглядят так, как будто их рисовали на заре компьютерной графики, а не в прошлом году. Это позволяет Алексу Шарфману сохранять игривую интонацию, упирая больше на комедийную, чем на хоррорную составляющую».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Един как урок».