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Коммерсантъ FM
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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 12–13 апреля

10 апреля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых военный боевик «Под огнем» и криминальная комедия «Где наши деньги?». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».

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Дыхание шторма
Где наши деньги?
Под огнем
Западня
Июньская полынь
Падение короны
Батя-2. Дед
Обитель смерти
Смерть единорога
Проклятие матери. Одержимая
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Дыхание шторма (Last Breath, 2025)

Дыхание шторма

  • Режиссер: Алекс Паркинсон
  • В ролях: Вуди Харрельсон, Симу Лю, Финн Коул, Клифф Кертис, Марк Боннар, МайАнна Беринг
  • Жанр: триллер, драма / США, Великобритания / 93 мин.
  • Слоган: «Теперь попробуй не дышать»
  • В прокате: с 10 апреля

Кинокритик Юлия Шагельман: «Здесь, конечно, будут и моменты личного героизма, и внезапно найденные в последнюю минуту спасительные решения, и даже самое настоящее чудо. Но подаются они без пафоса и нарочитой "голливудщины" — например, режиссер не боится оставить двух самых известных актеров в своем касте просто сидеть в водолазном куполе, не говоря ни слова и застыв в тревожном ожидании, которое вместе с ними делят и зрители».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Крайняя степень погружения».

Где наши деньги? (2024)

Где наши деньги?

  • Режиссер: Владимир Зинкевич
  • В ролях: Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, Александр Тарасов, Наталья Бардо, Алексей Серебряков, Владимир Сычев
  • Жанр: комедия, криминал / Россия / 76 мин.
  • В прокате: с 10 апреля

Кинопроктачик «НМГ Кинопрокат»: «Трое парней из маленького городка в поисках легких денег решают обчистить местный банк. Вооружившись экскаватором, они вламываются в хранилище и выносят оттуда все. Наутро после налета грабители узнают, что из банка украдено 25 миллионов рублей. Тут-то и повисает в воздухе вопрос "Где наши деньги?", потому что на самом деле троица вынесла из банка всего лишь миллион, а значит — либо среди друзей есть "крыса", либо где-то в городке в ходу еще 24 миллиона».

Под огнем (Warfare, 2025)

Под огнем

  • Режиссеры: Алекс Гарленд, Рэй Мендоса
  • В ролях: Д’Фарао Ун-А-Тай, Уилл Поултер, Космо Джарвис, Кит Коннор, Тейлор Джон Смит, Джозеф Куинн
  • Жанр: боевик, военный, история / США, Великобритания / 95 мин.
  • В прокате: с 10 апреля

Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм отражает не столько действительные события, сколько того, кто на них смотрит: определенная часть аудитории увидит тут честное высказывание о войне как об адской смеси скуки и крови, другая — прославление боевого братства, не бросающего своих, третья — фетишистское упоение профессионализмом людей, натренированных убивать и умирать».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Идет война инородная».

Западня (Locked, 2025)

Западня

  • Режиссер: Дэвид Яровески
  • В ролях: Билл Скарсгард, Энтони Хопкинс, Эшли Картрайт, Навид Чархи, Майкл Эклунд, Зандара Кеннеди
  • Жанр: триллер / США, Канада / 95 мин.
  • В прокате: с 10 апреля

Кинопрокатчик «Global Film»: «Этот вечер для Эдди сразу не задался: он решил угнать не ту машину. И владелец роскошного автомобиля Уильям взял закон в свои руки. Теперь Эдди в плену очень опасного человека и, если он не придумает, как ослабить мертвую хватку самопровозглашенного линчевателя, жить ему останется совсем недолго. Начинается жестокая игра в кошки-мышки, кульминация которой произойдет в самом центре Лос-Анджелеса».

Июньская полынь (2025)

Июньская полынь

  • Режиссер: Юлия Бочарова
  • В ролях: Виктор Гладышев, Наталья Сухинина, Варвара Бочарова, Николай Аксенов, Илья Аксенов, Михаил Аксенов
  • Жанр: документальный, военный, драма, история, биография / Россия / 79 мин.
  • Слоган: «Маленькие герои большой войны»
  • В прокате: с 10 апреля

Кинопрокатчик «Центр кино»: «Детство Виктора Гладышева было безжалостно прервано войной, когда ему было восемь лет. Его воспоминания, рассказанные уже в зрелости современной девочке Варе, создают мощный эмоциональный мост между поколениями».

Падение короны (Le d&eacute;luge, 2023)

Падение короны

  • Режиссер: Джанлука Йодиче
  • В ролях: Гийом Кане, Мелани Лоран, Аврора Брутен, Юго Дийон, Фабрицио Ронджоне, Анук Дарвин Хоумвуд
  • Жанр: драма, история / Италия, Франция / 101 мин.
  • В прокате: с 3 апреля

Кинокритик Юлия Шагельман: «Йодиче и его соавтор сценария Филиппо Гравино представляют, возможно, самый сочувственный портрет Людовика XVI в мировом кинематографе».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Когда короля губит Франция».

Батя 2. Дед (2025)

Батя-2. Дед

  • Режиссер: Илья Учитель
  • В ролях: Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Степан Девонин
  • Жанр: комедия / Россия / 88 мин.
  • В прокате: с 3 апреля

Кинокритик Юлия Шагельман: «Цыганов, как будто задавшись целью разрушить расхожее мнение об однообразии своей игры, вполне убедителен в обеих версиях, чего не скажешь о материале, с которым ему приходится работать. Ведь его герой не столько человек, сколько ходячий стереотип с вечной чекушкой в кармане и старым телевизором с двумя каналами: Кашпировский помогает лучше расти овощам в огороде, а Ельцин повышает упавшее было давление».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дедушка надвое сыграл».

Обитель смерти (The Rule of Jenny Pen, 2024)

Обитель смерти

  • Режиссер: Джеймс Эшкрофт
  • В ролях: Джон Литгоу, Джеффри Раш, Никки МакДоннелл, Маака Похату, Джордж Хинар, Фиона Коллинз
  • Жанр: ужасы / Новая Зеландия / 104 мин.
  • В прокате: с 3 апреля

Кинокритик Андрей Плахов: «Им (создателям фильма) хочется провоцировать, шокировать и непременно быть "в струе". Педофилия, буллинг, деменция — модные темы сегодняшнего кинематографа, и все они присутствуют в "Обители смерти" хотя бы на обочине сюжета — к месту или нет. Оригинальность им, вероятно, призвано придать их необычное сочетание».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В боль идут одни старики».

Смерть единорога (Death of a Unicorn, 2025)

Смерть единорога

  • Режиссер: Алекс Шарфман
  • В ролях: Пол Рад, Дженна Ортега, Дэвид Паскуэзи, Энтони Кэрриган, Ричард Э. Грант, Теа Леони
  • Жанр: комедия, фэнтези, ужасы / США, Венгрия / 107 мин.
  • Слоган: «Все получат по рогам»
  • В прокате: с 3 апреля

Кинокритик Юлия Шагельман: «Вторая половина фильма превращается в кровавую баню, снятую при этом нарочито небрежно: единороги, в частности, выглядят так, как будто их рисовали на заре компьютерной графики, а не в прошлом году. Это позволяет Алексу Шарфману сохранять игривую интонацию, упирая больше на комедийную, чем на хоррорную составляющую».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Един как урок».

Проклятие матери. Одержимая (Menjelang Ajal, 2024)

Проклятие матери. Одержимая

  • Режиссер: Хадрах Даен Рату
  • В ролях: Шарифа Дааниш, Даффа Вардхана, Кэйтлин Халдерман, Рут Марини, Шакил Фаузи, Майкл Джеймс
  • Жанр: ужасы / Индонезия / 96 мин.
  • В прокате: с 3 апреля

Кинопрокатчик «Кинологистика»: «После смерти мужа Секар в одиночку пытается поднять на ноги троих детей. В отчаянии она обращается за помощью к местной колдунье и заключает договор с могущественным демоном, упрашивая его об одном — чтобы ее дети ни в чем не нуждались».

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