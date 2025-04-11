Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 12–13 апреля
10 апреля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых военный боевик «Под огнем» и криминальная комедия «Где наши деньги?». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Дыхание шторма
- Режиссер: Алекс Паркинсон
- В ролях: Вуди Харрельсон, Симу Лю, Финн Коул, Клифф Кертис, Марк Боннар, МайАнна Беринг
- Жанр: триллер, драма / США, Великобритания / 93 мин.
- Слоган: «Теперь попробуй не дышать»
- В прокате: с 10 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Здесь, конечно, будут и моменты личного героизма, и внезапно найденные в последнюю минуту спасительные решения, и даже самое настоящее чудо. Но подаются они без пафоса и нарочитой "голливудщины" — например, режиссер не боится оставить двух самых известных актеров в своем касте просто сидеть в водолазном куполе, не говоря ни слова и застыв в тревожном ожидании, которое вместе с ними делят и зрители».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Крайняя степень погружения».
Где наши деньги?
- Режиссер: Владимир Зинкевич
- В ролях: Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, Александр Тарасов, Наталья Бардо, Алексей Серебряков, Владимир Сычев
- Жанр: комедия, криминал / Россия / 76 мин.
- В прокате: с 10 апреля
Кинопроктачик «НМГ Кинопрокат»: «Трое парней из маленького городка в поисках легких денег решают обчистить местный банк. Вооружившись экскаватором, они вламываются в хранилище и выносят оттуда все. Наутро после налета грабители узнают, что из банка украдено 25 миллионов рублей. Тут-то и повисает в воздухе вопрос "Где наши деньги?", потому что на самом деле троица вынесла из банка всего лишь миллион, а значит — либо среди друзей есть "крыса", либо где-то в городке в ходу еще 24 миллиона».
Под огнем
- Режиссеры: Алекс Гарленд, Рэй Мендоса
- В ролях: Д’Фарао Ун-А-Тай, Уилл Поултер, Космо Джарвис, Кит Коннор, Тейлор Джон Смит, Джозеф Куинн
- Жанр: боевик, военный, история / США, Великобритания / 95 мин.
- В прокате: с 10 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм отражает не столько действительные события, сколько того, кто на них смотрит: определенная часть аудитории увидит тут честное высказывание о войне как об адской смеси скуки и крови, другая — прославление боевого братства, не бросающего своих, третья — фетишистское упоение профессионализмом людей, натренированных убивать и умирать».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Идет война инородная».
Западня
- Режиссер: Дэвид Яровески
- В ролях: Билл Скарсгард, Энтони Хопкинс, Эшли Картрайт, Навид Чархи, Майкл Эклунд, Зандара Кеннеди
- Жанр: триллер / США, Канада / 95 мин.
- В прокате: с 10 апреля
Кинопрокатчик «Global Film»: «Этот вечер для Эдди сразу не задался: он решил угнать не ту машину. И владелец роскошного автомобиля Уильям взял закон в свои руки. Теперь Эдди в плену очень опасного человека и, если он не придумает, как ослабить мертвую хватку самопровозглашенного линчевателя, жить ему останется совсем недолго. Начинается жестокая игра в кошки-мышки, кульминация которой произойдет в самом центре Лос-Анджелеса».
Июньская полынь
- Режиссер: Юлия Бочарова
- В ролях: Виктор Гладышев, Наталья Сухинина, Варвара Бочарова, Николай Аксенов, Илья Аксенов, Михаил Аксенов
- Жанр: документальный, военный, драма, история, биография / Россия / 79 мин.
- Слоган: «Маленькие герои большой войны»
- В прокате: с 10 апреля
Кинопрокатчик «Центр кино»: «Детство Виктора Гладышева было безжалостно прервано войной, когда ему было восемь лет. Его воспоминания, рассказанные уже в зрелости современной девочке Варе, создают мощный эмоциональный мост между поколениями».
Падение короны
- Режиссер: Джанлука Йодиче
- В ролях: Гийом Кане, Мелани Лоран, Аврора Брутен, Юго Дийон, Фабрицио Ронджоне, Анук Дарвин Хоумвуд
- Жанр: драма, история / Италия, Франция / 101 мин.
- В прокате: с 3 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Йодиче и его соавтор сценария Филиппо Гравино представляют, возможно, самый сочувственный портрет Людовика XVI в мировом кинематографе».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Когда короля губит Франция».
Батя-2. Дед
- Режиссер: Илья Учитель
- В ролях: Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Степан Девонин
- Жанр: комедия / Россия / 88 мин.
- В прокате: с 3 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Цыганов, как будто задавшись целью разрушить расхожее мнение об однообразии своей игры, вполне убедителен в обеих версиях, чего не скажешь о материале, с которым ему приходится работать. Ведь его герой не столько человек, сколько ходячий стереотип с вечной чекушкой в кармане и старым телевизором с двумя каналами: Кашпировский помогает лучше расти овощам в огороде, а Ельцин повышает упавшее было давление».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дедушка надвое сыграл».
Обитель смерти
- Режиссер: Джеймс Эшкрофт
- В ролях: Джон Литгоу, Джеффри Раш, Никки МакДоннелл, Маака Похату, Джордж Хинар, Фиона Коллинз
- Жанр: ужасы / Новая Зеландия / 104 мин.
- В прокате: с 3 апреля
Кинокритик Андрей Плахов: «Им (создателям фильма) хочется провоцировать, шокировать и непременно быть "в струе". Педофилия, буллинг, деменция — модные темы сегодняшнего кинематографа, и все они присутствуют в "Обители смерти" хотя бы на обочине сюжета — к месту или нет. Оригинальность им, вероятно, призвано придать их необычное сочетание».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В боль идут одни старики».
Смерть единорога
- Режиссер: Алекс Шарфман
- В ролях: Пол Рад, Дженна Ортега, Дэвид Паскуэзи, Энтони Кэрриган, Ричард Э. Грант, Теа Леони
- Жанр: комедия, фэнтези, ужасы / США, Венгрия / 107 мин.
- Слоган: «Все получат по рогам»
- В прокате: с 3 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Вторая половина фильма превращается в кровавую баню, снятую при этом нарочито небрежно: единороги, в частности, выглядят так, как будто их рисовали на заре компьютерной графики, а не в прошлом году. Это позволяет Алексу Шарфману сохранять игривую интонацию, упирая больше на комедийную, чем на хоррорную составляющую».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Един как урок».
Проклятие матери. Одержимая
- Режиссер: Хадрах Даен Рату
- В ролях: Шарифа Дааниш, Даффа Вардхана, Кэйтлин Халдерман, Рут Марини, Шакил Фаузи, Майкл Джеймс
- Жанр: ужасы / Индонезия / 96 мин.
- В прокате: с 3 апреля
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «После смерти мужа Секар в одиночку пытается поднять на ноги троих детей. В отчаянии она обращается за помощью к местной колдунье и заключает договор с могущественным демоном, упрашивая его об одном — чтобы ее дети ни в чем не нуждались».