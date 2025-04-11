Медведев заявил о злоупотреблениях при проверке знаний мигрантами русского языка

Проверки выявили значительное число злоупотреблений в сфере проведения экзамена по русскому языку для мигрантов, заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, некоторые мигранты с трудом понимают русскую речь.

Господин Медведев 10 апреля провел заседание межведомственной комиссии по вопросам совершенствования миграционной политики. На встрече обсуждались в том числе проблемы, связанные с порядком проведения экзамена по русскому языку как иностранному, а также по истории России и основам законодательства РФ.

«Сертификаты о сдаче экзамена, которые выдавались иностранным гражданам, далеко не всегда гарантируют их знания, так скажем... Иногда владельцы подобных сертификатов вообще с трудом понимают русскую речь и не могут изъясняться»,— рассказал зампред Совбеза на заседании, отрывок из которого опубликован на его странице во «ВКонтакте».

В октябре 2024 года Госдума приняла закон, который ввел исключительное право госучреждений проводить языковые экзамены для мигрантов. Минобрнауки предлагало установить единые расценки на эти экзамены. Правительство при этом не одобрило введение наказания за выдачу фиктивных сертификатов мигрантам.

О миграционной политике РФ — в материале «Ъ» «После балла».