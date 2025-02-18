Правительство не одобрило введение наказания за выдачу фиктивных сертификатов мигрантам

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за выдачу мигрантам фиктивного сертификата о знании русского языка. В качестве меры наказания предлагается штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы сроком до пяти лет. Правительство инициативу не одобрило, назвав проект «избыточным».

УК предлагается дополнить новой ст. 322.4, согласно которой за выдачу фиктивного сертификата осужденному грозит как минимум штраф 200 тыс. руб. или принудительные работы на срок до пяти лет, как максимум — штраф 500 тыс. и лишение свободы до пяти лет.

В пояснительной записке ЛДПР ссылается на рост числа случаев фиктивных экзаменов по русскому языку для иностранцев. Статистики не приводится, но указывается, что за 2024 год Рособрнадзор дважды объявил пяти вузам предостережения о недопустимости нарушений на экзаменах для мигрантов.

В отзыве правительства, размещенном в думской базе, говорится, что фиктивная выдача сертификата уже квалифицируется по ст. 322.1 УК «Организация незаконной миграции». Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до семи лет. В кабмине указывают, что предлагаемые нововведения в УК «избыточны» и «могут привести к ослаблению уголовно-правовой охраны правоотношений в сфере миграции».

Полина Мотызлевская