Трамп: США могут продлить 90-дневную паузу в повышении пошлин

Вашингтон может продлить введенные на 90 дней 10-процентные пошлины на импортные товары, сообщил президент США Дональд Трамп. Так он ответил на вопрос журналистов, возможно ли дальнейшее применение этой меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Должны будем посмотреть в тот момент, что будет происходить»,— отметил господин Трамп. Трансляция велась на YouTube-канале ABC News. На заседании своего кабинета американский лидер также сказал, что США хотели бы заключить сделку с Китаем и стороны смогут поладить.

Накануне, 9 апреля, Дональд Трамп отложил на 90 дней введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран. Тогда же он объявил о снижении взаимного тарифа с указанными странами на этот период до 10%.

В ответ Евросоюз приостановил введение контрмер в отношении США. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что ЕС хочет дать шанс переговорам с господином Трампом.

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