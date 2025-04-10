Трамп: США могут продлить 90-дневную паузу в повышении пошлин
Вашингтон может продлить введенные на 90 дней 10-процентные пошлины на импортные товары, сообщил президент США Дональд Трамп. Так он ответил на вопрос журналистов, возможно ли дальнейшее применение этой меры.
Фото: Nathan Howard / Reuters
«Должны будем посмотреть в тот момент, что будет происходить»,— отметил господин Трамп. Трансляция велась на YouTube-канале ABC News. На заседании своего кабинета американский лидер также сказал, что США хотели бы заключить сделку с Китаем и стороны смогут поладить.
Накануне, 9 апреля, Дональд Трамп отложил на 90 дней введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран. Тогда же он объявил о снижении взаимного тарифа с указанными странами на этот период до 10%.
В ответ Евросоюз приостановил введение контрмер в отношении США. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что ЕС хочет дать шанс переговорам с господином Трампом.
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