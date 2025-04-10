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Купил, очнулся — гипс

Предприятие и девелопер начали тяжбы из-за строительства ЖК в Перми

Покупка в 2022 году участка девелопером из Татарстана «Джи-групп» в пределах санитарной зоны ООО «Прикамская гипсовая компания» (ПГК) перешла в стадию судебных споров. ПГК обратилась в суд к девелоперу с иском о признании недействительным договора о застройке жильем нескольких участков на ул. Карпинского. Заявитель считает, что часть участков, где планируется строительство, попадает в санитарно-защитную зону (СЗЗ) расположенной недалеко производственной площадки, которой владеет ПГК. В свою очередь застройщик требует в арбитраже обязать предприятие предоставить проект СЗЗ. Участники рынка говорят, что застройщики, как правило, стараются не приобретать участки вблизи производств, но теоретически радиус СЗЗ может быть уменьшен.

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Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Фото: кадастровая карта Перми

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Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Фото: кадастровая карта Перми

Заявление ООО «Прикамская гипсовая компания» к ООО «СЗ „Унистрой Пермь“» (входит в «Джи-групп») и ООО «ПермСтандарт» было зарегистрировано в Арбитражном суде Пермского края 19 марта. Как следует из документов, истец требует признать недействительным некий договор между ответчиками, который был заключен 10 июня 2022 года. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о договоре, по которому «ПермСтандарт» заказал «Унистрою» строительство жилого комплекса по ул. Карпинского, 115б. Знакомые с ситуацией источники говорят, что в ПГК считают, что договор был заключен в тот момент, когда у «Унистроя» отсутствовали права на планируемые к застройке участки. В частности, договор о сдаче земли ответчику в аренду был заключен спустя несколько дней после подписания документа о строительстве ЖК. Также истец полагает, что жилая застройка не соответствует виду разрешенного использования земельных участков.

Также ООО «Прикамская гипсовая компания» считает, что сдача в аренду земельных участков и строительство на них невозможно из-за их местоположения. В частности, истец утверждает, что земля находится в границах береговой полосы небольшого озера. На этой территории законодательство запрещает строительство домов. Кроме того, ПГК считает, что три из четырех планируемых к застройке участков находятся в СЗЗ промышленной площадки компании.

ООО «Прикамская гипсовая компания» входит в ГК «Гипсополимер». Компании холдинга выпускают штукатурки, шпатлевки, гипсовые строительные плиты, монтажные составы и прочее. ПГК занимается непосредственно производством, которое расположено по ул. Васильева, 1а. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году ООО отчиталось о выручке в 2,834 млрд руб. и чистой прибыли более 221 млн руб.

Под брендом «Унистрой» в Пермском крае работает казанский девелопер «Джи-групп». В Перми компания строит жилой комплекс «Причал» в Мотовилихинском районе. Среди других активов девелопера объекты по ул. Трамвайной, 33а, 33 к6, 33 к11 и 35, а также 2,2 га в границах улиц Энгельса, Углеуральской и Барамзиной. В 2024 году чистый убыток ООО «Унистрой Пермь» составил 137 млн руб.

Казанский девелоперский холдинг «Джи-групп» приобрел участок по ул. Карпинского, 115б, в 2022 году. Ранее на этой территории сеть гипермаркетов OBI намеревалась возвести свой гипермаркет. Изначально было известно, что территория частично расположена в санитарно-защитной зоне ПГК, что является препятствием для ее жилой застройки. Девелопер долго вел переговоры о снятии санзоны.

Четыре участка, где планируется строительство, имеют общую площадь около 12 га. Согласно данным публичной кадастровой карты, они расположены в границах улиц Карпинского и Васильева, от последней эта территория отделена железнодорожной линией. Разрешенное использование двух из них — размещение авторемонтных мастерских, еще два предназначены для торговых комплексов и магазинов, а также торгово-развлекательных центров.

Отметим, что сейчас «Унистрой Пермь» и ПГК находятся в еще одном арбитражном споре. Застройщик в судебном порядке пытается обязать ПГК предоставить заявителю проект СЗЗ промышленной площадки. 31 марта ПГК заявила ходатайство о приостановлении рассмотрения спора до вступления в силу судебного акта по ее иску к «Унистрою» и «ПермСтандарту».

В «Джи-групп» пояснили, что не будут комментировать ситуацию до рассмотрения иска ПГК по существу и вступления решения в законную силу.

Источник в строительной отрасли полагает, что указанные споры — только начало длительной тяжбы. «Если „Унистрой“ по решению арбитража получит проект СЗЗ, то следующим логичным шагом будет иск об уменьшении ее радиуса,— говорит он,— а это в любом случае экс­пертизы с привлечением государственных органов и тому подобное». По его словам, теоретически радиус санитарно-защитной зоны можно уменьшить, если например, она создавалась под определенные производственные параметры, а предприятие в итоге их не достигло. «Но производственники всегда могут сказать, что у них есть планы по расширению, увеличению мощности и так далее. В любом случае это долгий спор»,— полагает собеседник.

Генеральный директор «Орсо Групп» Михаил Бесфамильный говорит, что не готов комментировать ситуацию, сложившуюся между девелопером и промпредприятием. По его словам, как правило, застройщики стараются не приобретать участки вблизи промпредприятий, в том числе и из-за ограничений, которые накладывают СЗЗ. «Но если рассматривать возможность заключения подобной сделки, то нужно иметь проект такой зоны, чтобы хотя бы оценить риски и судебные перспективы по ее изменению»,— полагает эксперт.

Дмитрий Астахов

  • Коммерсантъ (Пермь) №66 от 11.04.2025, стр. 8