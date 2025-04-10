Волгоградавтодор отремонтирует дорогу под Волгоградом за 138 млн рублей

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области подписал контракт стоимостью 137,7 млн руб. (начальная максимальная цена составляла 176,6 млн руб.) с ГБУ ВО «Волгоградавтодор» на ремонт двух участков автомобильной дороги в Жирновском районе региона. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупки».

К работам Волгоградавтодор уже приступил. До 31 августа текущего года подрядчику предстоит закончить ремонт подъезда от автомобильной дороги "Калининск (Саратовская область) - Жирновск - Котово - Камышин" к Жирновску. Там исполнителю требуется отремонтировать участок с нулевого км под 0,7 км, а также подъезд к селу Новая Бахметьевка — с нулевого км по 6,6 км.

ГБУ «Волгоградавтодор» зарегистрирован в Волгограде в апреле 2015 года. Основной вид деятельности - эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей. Директором учреждения является Игорь Подгорный. Права учредителя осуществляет Облкомдортранс.

Нина Шевченко