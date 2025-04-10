МИД ОАЭ опубликовал фото обмена заключенными между Россией и США

Обмен россиянки Ксении Карелиной на американца Артура Петрова между странами произошел при посреднических усилиях ОАЭ, сообщили в МИД страны и опубликовали фото освобожденных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: UAE Ministry of Foreign Affairs / Handout / Reuters Фото: WAM / AP Фото: Arthur Petrov / LinkedIn / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Фото: UAE Ministry of Foreign Affairs / Handout / Reuters Фото: WAM / AP Фото: Arthur Petrov / LinkedIn / Reuters

Россиянку встретил посол ОАЭ в США Юсеф Аль-Отайб. После на кадрах видно, как она садится в американский самолет.

«Министерство выразило свою признательность правительствам США и Российской Федерации за доверие, оказанное ОАЭ, и за назначение Абу-Даби местом проведения процесса обмена заключенными»,— сказано в сообщении МИД.

В МИД ОАЭ отметили, что выбор Абу-Даби для процесса обмена заключенными отражает тесные дружеские связи стран. Дальнейшее сотрудничество может привести к снижению напряженности и достижению безопасности как на региональном, так и на международном уровне.

Обмен заключенными состоялся сегодня, 10 апреля, утром. Ксению Карелину приговорили к 12 годам тюрьмы в прошлом году за финансирование ВСУ. Она имела двойное гражданство — России и США — и, согласно материалам дела, на территории Штатов «неоднократно принимала участие в публичных акциях в поддержку киевского режима». Артема Петрова задержали в 2023 году на Кипре и позже экстрадировали в США, обвинив в нарушении закона об экспортном контроле. Ему грозил срок до 20 лет лишения свободы. С двумя сообщниками Артем Петров использовал подставные компании в разных государствах для перепродажи военной электроники.

Об обмене — в материале «Финансистку ВСУ отдали за бизнесмена».

Екатерина Отрашкевич