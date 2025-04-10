Мишустин рассказал, почему нужно увеличить срок действия электронной визы

Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с коллегами планирующиеся изменения в законодательство, которые посвящены увеличению срока действия электронной визы. Законопроектом, которое правительство одобрило еще в марте, предлагается увеличить срок пребывания иностранцев по визе с 16 до 30 дней, а также увеличить срок действия визы — с 60 до 120 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Зарубежные туристы, которым интересна наша уникальная природа, богатая история, вообще наша страна, смогут больше путешествовать по России. А также расширятся возможности тех, кто приезжает к нам для укрепления контактов бизнеса»,— перечислил преимущества такого проекта господин Мишустин. Он заявил, что все больше людей выбирают отдыхать в России, в том числе и иностранцы. «Чаще всего гости приезжают из Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии»,— сказал он.

Электронные визы действуют с августа 2023 года. Чтобы ее получить, не нужна бронь в отеле, приглашение в страну или другие документы, которые бы подтверждали цель въезда в страну. Чаще всего такой вид визы получают граждане Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии, говорил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. 5 апреля Россия выдала миллионную по счету визу.