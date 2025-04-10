Операторов АГЗС в Мелеузе подозревают в незаконном предпринимательстве

В Мелеузе возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства (ч. 1 ст. 171 УК РФ) и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как установила Мелеузовская межрайонная прокуратура, в 2023–2024 году две компании занимались розничной торговлей углеводородным сжиженным топливом на газозаправочной станции в Мелеузе. При этом у них не было лицензии на эксплуатацию взрывоопасных и химически опасных производственных объектов. За этот период фирмы получили 115 млн руб. дохода. Сейчас АГЗС не функционирует.

По информации «Ъ-Уфа», речь идет об ООО «Волар» и ООО «Энергия».

ООО «Волар», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июне 2024 года в Уфе. Владелец — Алексей Нафиков. Предприятие специализируется на розничной торговлей моторным топливом в специализированных магазинах.

ООО «Энергия» зарегистрировано в марте 2012 года в Уфе. Принадлежит Азату Исанбаеву (80%) и Алексею Нафикову (20%). Выручка в 2023 году равнялась 298,41 млн руб., чистая прибыль — 243 тыс. руб. ФНС «принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ», указано в «СПАРК-Интерфакс».

Майя Иванова