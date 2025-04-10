Бывшего главу кредиторов ЗиДа предупредили о непристойном поведении

Кредиторы пермского бизнесмена Артура Васильева утвердили порядок продажи принадлежащих ему четырех участков в Пермском муниципальном округе. Согласно протоколу собрания, опубликованному управляющим господина Васильева, все они примыкают к Нестюковскому тракту возле съезда на поселок Ферма. Два из них площадью 6, 5 и 6,8 га. Их кадастровая стоимость составляет 18 и 17 млн руб. соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Васильев (слева).

Артур Васильев (слева).



Все участки имеют статус земель сельхозназначения. Кредиторы согласовали разделение участков на 26 меньших по размеру лотов и продать их в таком виде. Продать участки предложил основной кредитор господина Васильева - пермский бизнесмен Владислав Шинкевич (контролирует порядка 72% задолженности)

Также в протоколе значится, что на заседании должнику было сделано замечание о непристойном поведении, которое препятствовало проведению собрания. В случае повторного проявления неуважения к присутствующим, должник в дальнейшем будет удален с мероприятия, говорится в материалах дела на Федресурсе.

Артур Васильев, ранее известный как бывший председатель комитета кредиторов ФГУП «Завод имени Дзержинского», был признан банкротом в 2019 году. Тогда с требованием о его несостоятельности выступил владелец бывшей пермской сети фитнес-клубов Edward's Gym Эдуард Давыдов. А летом 2023 года Ленинский райсуд Перми признал Артура Васильева виновным в мошенничестве на сумму более 788,1 млн руб. в отношении имущества ГК «РИАЛ» депутата заксобрания Юрия Борисовца и приговорил бизнесмена к шести годам лишения свободы условно и штрафу 500 тыс. руб.