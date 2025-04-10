Бывшего главу кредиторов ЗиДа предупредили о непристойном поведении
Кредиторы пермского бизнесмена Артура Васильева утвердили порядок продажи принадлежащих ему четырех участков в Пермском муниципальном округе. Согласно протоколу собрания, опубликованному управляющим господина Васильева, все они примыкают к Нестюковскому тракту возле съезда на поселок Ферма. Два из них площадью 6, 5 и 6,8 га. Их кадастровая стоимость составляет 18 и 17 млн руб. соответственно.
Артур Васильев (слева).
Все участки имеют статус земель сельхозназначения. Кредиторы согласовали разделение участков на 26 меньших по размеру лотов и продать их в таком виде. Продать участки предложил основной кредитор господина Васильева - пермский бизнесмен Владислав Шинкевич (контролирует порядка 72% задолженности)
Также в протоколе значится, что на заседании должнику было сделано замечание о непристойном поведении, которое препятствовало проведению собрания. В случае повторного проявления неуважения к присутствующим, должник в дальнейшем будет удален с мероприятия, говорится в материалах дела на Федресурсе.
Артур Васильев, ранее известный как бывший председатель комитета кредиторов ФГУП «Завод имени Дзержинского», был признан банкротом в 2019 году. Тогда с требованием о его несостоятельности выступил владелец бывшей пермской сети фитнес-клубов Edward's Gym Эдуард Давыдов. А летом 2023 года Ленинский райсуд Перми признал Артура Васильева виновным в мошенничестве на сумму более 788,1 млн руб. в отношении имущества ГК «РИАЛ» депутата заксобрания Юрия Борисовца и приговорил бизнесмена к шести годам лишения свободы условно и штрафу 500 тыс. руб.