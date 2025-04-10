За год на Кубани произвели более 1,5 млн условных банок плодоовощных консервов

В Краснодарском крае в 2024 году произведено более 1,5 млн условных банок плодоовощных консервов, что составляет 88,0% от показателя предыдущего года. Производственный сектор включает около 35 предприятий, в числе которых 15 относятся к категории крупных и средних, остальные — представители малого бизнеса. Совокупная численность занятых в отрасли оценивается в почти 3,6 тыс. человек, сообщили «Ъ-Кубань» в краевом министерстве сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: freepik.com Фото: freepik.com

Производственные мощности предприятий региона позволяют выпускать до 2,2 млрд условных банок в год. При этом уровень их загрузки в отчетном периоде составил порядка 70%.

К числу ведущих участников рынка отнесены ООО «Грин Рэй Кубань», ООО «Славянский консервный комбинат», ООО «Консервное предприятие "Русское поле-Албаши"», ОП «Бондюэль-Кубань» в Тимашевском районе, а также ООО «Кубань Ти».

Вячеслав Рыжков