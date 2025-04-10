Заместитель главного инженера в ижевском «Газпроме» задержан по делу о взятке

В Ижевске задержан заместитель главного инженера в местном «Газпром газораспределении» по обвинению в получении взятки в крупном размере (ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы), сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Информированный источник издания Udm-info добавил, что речь идет об Алексее Самкове.

Следствие считает, что Алексей Самков получил в 2020-2022 гг. более 590 тыс. руб. через посредника от представителя коммерческой организации за заключение договора с АО на «возмездное оказание услуг по предоставлению работников для оказания организацией услуг по проверке приборов учета газа на месте эксплуатации».

Следователи допросили свидетелей и фигуранта, провели очные ставки и изъяли документацию, представляющую интерес для следствия. Алексей Самков задержан. В суд направили ходатайство об избрании меры пресечения в отношении фигуранта в виде заключения под стражу.