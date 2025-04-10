В России за первый квартал закрылось больше 200 китайских автосалонов

За январь--март в России закрылось 213 китайских автосалонов из-за потери инвесторов. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Газпромбанк Автолизинга», которые имеются в распоряжении ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Больше всего закрылось салонов марки Bestune (26 локаций). Далее следуют Kaiyi (20 локаций) и DFM (16 локаций). Впервые в топ-10 по числу закрытий попали Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto. Также по 2% салонов закрыли Exeed и JAC. В случае сохранения динамики еще на один-два квартала специалисты ожидают рекорда по количеству закрытых шоурумов китайских автобрендов по итогам года.

При этом открыто за первый квартал было 124 китайских салона. Это в два раза меньше, чем за тот же период годом ранее. Теперь в России 2,7 тыс. китайских шоурумов. Больше всего новых локаций появилось у KGM (24). Лидером по общему числу локаций является марка Chery (206), на втором месте — Geely (199), на третьем — Changan (200). GAC удалось сохранить свои 94 салона. Haval Pro выросла с 75 до 80 салонов.

По данным «Автостата», продажи новых легковых автомобилей в России в первую неделю апреля выросли на 16% к последней неделе марта, составив 24,4 тыс. штук. Гендиректор агентства Сергей Целиков отмечал, что на рынке наметился тренд на восстановление. По оценкам участников рынка, продажи в апреле могут вырасти до 87 тыс. машин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Автопродажи плавно тронулись».

Елизавета Шмакова