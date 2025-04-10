Один человек погиб и четверо ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 81 боеприпаса и 78 беспилотников. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Разрушения получили 25 частных домовладений и 18 автомобилей, а также — два трактора. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе поселок Комсомольский, села Ближнее, Бессоновка, Красный Хутор, Никольское, Петровка, Топлинка и хутор Церковный обстреляли с помощью двух снарядов и восьми БПЛА, семь из которых сбили. На хуторе повреждено оборудование сельхозпредприятия, в поселке — частный дом.

В Борисовском районе села Березовка, Богун-Городок, Грузское и хутор Климовое атаковали с помощью пяти дронов, один из которых ликвидировали. В первом населенном пункте пострадала машина, во втором — грузовик, в третьем — административное здание предприятия.

В Валуйском округе по городу Валуйки, селам Борки, Двулучное, Долгое, Карабаново, Кукуевка и Сухарево ударили с помощью 22 БПЛА, 12 из которых уничтожили. В селе Двулучное разрушения получила легковушка, в селе Кукуевка — два частных дома, в селе Борки — два частных домовладения, автомобиль и надворная постройка, в селе Сухарево — частный дом и три машины, одна из которых сгорела.

В Грайворонском округе села Головчино, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая и Пороз обстреляли с помощью семи боеприпасов и девяти беспилотников. Вечером за медпомощью обратилась мирная жительница, попавшая под удар БПЛА в селе Головчино. У нее диагностировали баротравму, от госпитализации отказалась. В том же населенном пункте повреждены пять транспортных средств, в селе Новостроевка-Первая — трактор.

В Краснояружском районе по поселкам Красная Яруга и Прилесье, селам Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье ударили с помощью 63 боеприпасов и 13 дронов, восемь из которых сбили. В райцентре в результате атаки БПЛА погиб мирный житель, его супруга получила ранения и попала в больницу. Еще один беспилотник ударил по другому автомобилю — пострадал еще один человек, он отправился на амбулаторное лечение. В поселке Красная Яруга повреждены частный дом, три автомобиля и «Газель», в селе Колотиловка сгорел частный дом.

В Ракитянском районе села Бобрава, Псковское и Цибулевка обстреляли с помощью боеприпаса и двух беспилотников, один из которых ликвидировали. В селе Цибулевка разрушения получили восемь частных домов, в селе Бобрава — трактор.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Архангельское, Безлюдовка, Белый Колодезь, Белянка, Крапивное, Мешковое, Муром, Сурково и Титовка атаковали с помощью восьми боеприпасов и 19 БПЛА, 16 из которых сбили. В Шебекине была ранена мирная жительница, она находится на амбулаторном лечении. В городе повреждены шесть частных домов, два автомобиля, надворная постройка и газовая труба, в селе Архангельское — частный дом, в селе Муром — два частных дома.

Сутками ранее ВСУ обстреляли 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 13 боеприпасов и 59 БПЛА. В результате пострадали шесть человек, зафиксирован ряд разрушений.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова