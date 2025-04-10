Дмитрий Исаченко возглавил «Нижфарм» после передачи во временное управление

Генеральным директором АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» («Нижфарм») стал Дмитрий Исаченко, следует из ЕГРЮЛ. 4 апреля 100% акций предприятия, находящихся на балансе люксембургской Nidda Lynx (подразделение фармацевтической группы Stada), были переданы во временное управление российской компании «Фармирус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным «СПАРК-Интерфакс», Дмитрий Исаченко также возглавляет строительную компанию «Байкал сити», зарегистрированную в Бурятии.

Господин Исаченко сменил в должности Оксану Позднякову, она руководила «Нижфармом» с осени 2023 года.

«Нижфарм» — один из крупнейших в России производителей лекарств. На двух своих заводах в Нижнем Новгороде и Обнинске Калужской области компания выпускает, в частности, средства для промывания носа «Аквалор», спрей от насморка «Снуп», препарат против тромбозов «Кардиомагнил». По данным компании, ее продуктовый портфель включает более 120 препаратов.

Елена Ковалева