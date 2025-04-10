Продажу пиротехники временно запретили в Орловской области

Оперштаб Орловской области запретил торговлю пиротехническими изделиями и использование их в общественных местах с 21 апреля до 11 мая 2025 года. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Исключением станут бенгальские огни, фонтаны холодного огня и хлопушки. Решение принято в соответствии с указом президента РФ от 19 октября 2022 года, вводящим в Орловской области повышенный уровень готовности.

С 20:15 9 апреля до 6:00 10 апреля над Россией сбили 42 беспилотника, в том числе семь над Курской областью, четыре над Белгородской и один над Орловской. По данным орловского губернатора Андрея Клычкова, атака обошлась без последствий.

Власти других регионов Черноземья пока не сообщали о введении ограничений, затрагивающих День Победы. В Воронеже планируют запустить салют, а также — провести парад на площади Ленина и массовые гуляния на Адмиралтейской площади. Губернатор Александр Гусев неоднократно подчеркивал, что итоговое решение будет зависеть от оперативной обстановки, но пока праздник планируется в соответствующем юбилейной дате масштабе.

Алина Морозова