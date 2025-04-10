Карлсон: США рисковали начать ядерную войну из-за помощи Украине

Администрация бывшего президента США Джо Байдена предоставляла Украине определенные виды оружия, несмотря на риск начала ядерной войны. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон во время беседы с подкастером Алексом Джонсом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Такер Карлсон

Фото: Alex Brandon / AP Такер Карлсон

Фото: Alex Brandon / AP

Господин Карлсон подчеркнул, что у Пентагона были данные, что в случае передачи Украине оружия для атаки объектов на территории России вероятность обмена ядерными ударами составит 50%. «Рисковать ядерной войной? Сумасшествие. Не могу поверить, что это правда»,— сказал журналист.

В разговоре с господином Джонсом Такер Карлсон также заявил, что США проиграли войну, которую вели против России военные, Госдепартамент и спецслужбы страны. По его мнению, агрессивные действия США против России не были связаны с желанием поддержать Украину.

В ноябре 2024 года Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS, имеющие предельную дальность действия около 300 км, для нанесения ударов по территории России. Президент России Владимир Путин заявлял, что удары дальнобойным оружием по РФ будут означать участие стран НАТО в конфликте с Россией. В марте 2025 года Associated Press сообщало, что Вашингтон передал Киеву до 40 ATACMS, которые были израсходованы еще в конце января.

Подробнее о процессе урегулирования на Украине — в материале «Россия и США продолжают разговор».