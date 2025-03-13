AP: на Украине закончились ракеты ATACMS

Украинская армия использовала все дальнобойные ракеты ATACMS, предоставленные ей США. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на анонимного американского чиновника и украинского депутат — члена парламентского комитета по обороне страны.

По словам американского собеседника агентства, Вашингтон передал Киеву менее 40 таких ракет, которые были израсходованы еще в конце января. В публикации AP отмечается, что высокопоставленные руководители обороны США, включая экс- главу Пентагона Ллойда Остина, дали понять Украине, что поставлено будет только ограниченное количество ATACMS. США и НАТО считают другое оружие более ценным в этом конфликте, подчеркивает AP.

В ночь на 14 января ВСУ атаковали Брянскую область шестью ATACMS, а также шестью дальнобойными ракетами Storm Shadow. Все были сбиты силами противовоздушной обороны, пострадавших не было. Повреждения получили более 40 домовладений. 16 января ВСУ попытались атаковать объекты в Белгородской области шестью ATACMS. Ракеты также были сбиты ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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