Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США проиграли войну против России, которую вели американские военные, Госдепартамент и спецслужбы, комментируя американские поставки оружия Украине. По его словам, действия США против России не были связаны с Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Такер Карлсон

Фото: @TuckerCarlson Такер Карлсон

Фото: @TuckerCarlson

«Никого в Вашингтоне не волнует Украина или сотни тысяч убитых украинских мужчин. Факт, что она будет заселена выходцами из третьего мира. Я имею в виду Украину»,— сказал журналист в интервью с конспирологом Алексом Джонсом.

Американский журналист отметил, что представители США никогда не признают, что «Вашингтон переоценил собственные силы». «Почему мы не можем знать, что не смогли выиграть конвенциональную войну против России и точка? Что это говорит о нашей мощи, может быть, нам следует немного скорректировать наши ожидания?» — добавил господин Карлсон.

В декабре 2024 года Такер Карлсон посетил Москву для того, чтобы взять интервью у главы МИД России Сергея Лаврова. Господин Карлсон среди прочего спрашивал у господина Лаврова о современных отношениях с США и Украиной.