Пермяки смогут контролировать новые подключения сим-карт через «Госуслуги»

Абоненты «Мегафона» в Пермском крае будут получать уведомления о новых подключениях сим-карт сотового оператора с использованием персональных данных на портале «Госуслуги». Как сообщили в пресс-службе «Мегафона», абоненты смогут заблокировать сим-карты, которые были зарегистрированы на их имя без разрешения. Если абонент не подключал новый номер, ему необходимо запустить процесс его блокировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мегафон» уже внедрил такой сервис с использованием собственных каналов взаимодействия с абонентами в ноябре прошлого года. Информирование клиентов оператора происходит в режиме онлайн, сразу после регистрации нового договора об оказании услуг связи. Сообщения передаются в виде смс, письма на электронную почту, а также посредством pushуведомления от приложения «Мегафона».

Напомним, что в соответствии с новой редакцией базового закона, регулирующего работу рынка мобильной связи, у каждого сотового оператора с 1 апреля 2025 года появилась обязанность информирования абонентов о новых договорах. Абонентам, в свою очередь, необходимо отслеживать количество зарегистрированных на них сим-карт в связи с введением лимита на их количество: для россиян это 20 сим-карт, для иностранных граждан — 10. Если их окажется больше, в заключении нового договора клиенту будет отказано. Гражданам РФ необходимо заблокировать превышающие лимит сим-карты до 1 ноября, гражданам других стран — до 1 июля.