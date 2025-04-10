Axios: демократы добиваются отстранения Илона Маска до 30 мая

Группа представителей Демократической партии США начали кампанию с целью заставить Илона Маска покинуть администрацию президента Дональда Трампа к 30 мая. Как сообщает Axious со ссылкой на источники, инициаторы направили соответствующее письмо господину Трампу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Vincent Alban / Reuters Илон Маск

Фото: Vincent Alban / Reuters

В нем они указали на закон, по которому сотрудники DOGE не могут работать более 130 дней. Один из инициаторов сообщения заявил Axious, что у партии демократов «есть юридические и политические инструменты», чтобы оказать давление на американского президента. В свою очередь, администрация Дональда Трампа намерена сослаться на изменения, введенные 46-м президентом США Джо Байденом. Согласно им, неоплачиваемые дни командировки не будут входить в 130 дней работы главы Департамента эффективности.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что после прекращения работы в DOGE господин Маск останется советником американского президента. Сам глава департамента говорил, что к завершению его полномочий большая часть работы DOGE будет выполнена.

О возможных причинах грядущего ухода Маска с госслужбы — в материале «Ъ» «Илону Маску подошло время прощаться».