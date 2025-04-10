«Серая зарплата больше не работает»

В России продолжают ужесточаться условия розничного кредитования. По данным Национального бюро кредитных историй, доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в феврале 2025 года составила 75,2% — на 4,1% больше, чем годом ранее. Экономист, председатель Гильдии ростовщиков, основатель компании «Кредитор» Эльвира Глухова рассказала «Ъ-Кубань» о новых реалиях заемного рынка, стратегиях адаптации, а также перспективах экономики Краснодарского края в условиях жесткой денежно-кредитной политики.

Эльвира Глухова

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«Увеличение доли отказов — прямое следствие политики Банка России, направленной на снижение закредитованности населения. Банки вынуждены пересматривать риск-аппетит, отказывая даже надежным заемщикам с долговой нагрузкой выше 50%. На Кубани доля проблемных кредитов увеличилась до 4,48% (+0,65% за год). При замедлении инфляции до 8,8% внутренний спрос продолжает опережать предложение, особенно в сегментах недвижимости и авто. В 2024 году банки реструктурировали 53 тыс. кредитов кубанцев на 24,4 млрд руб., но 60% заявок были отклонены из-за недостатка документов или превышения лимитов.

Краснодарский край демонстрирует противоречивую динамику. С одной стороны, объем розничных кредитов вырос на 23,7% за 2024 год, до 4 трлн руб. С другой — регион стал лидером по доле отказов (76,9%).

Отмечу несколько ключевых трендов. Во-первых, это бум обеспеченных займов. Доля кредитов под залог автомобиля или недвижимости выросла с 1% до 5%, а уровень одобрения по ним достигает 85%. Во-вторых, ипотека для семей — по льготной программе выдано 22 тыс. кредитов на 118 млрд руб., но ставки по стандартным продуктам превышают 20%. В-третьих, рост сбережений — вклады жителей Кубани увеличились на 18% благодаря ставкам до 18% годовых.

Банки фокусируются на двух категориях: семьи с господдержкой (ипотека под 6%) и бизнес с залогом. Остальные вынуждены искать альтернативы. Сегодня даже для небольших кредитов банки требуют подтверждения доходов через ФНС, “серая” зарплата больше не работает. Проводят глубокий скоринг: анализ цифрового следа (история покупок, геолокация, соцсети). Требуют поручительство даже для сумм от 100 тыс. руб. Кредитный рейтинг должен быть от 750 баллов. Если ниже, то шансы на одобрение близки к нулю.

Для тех, кому отказали, есть три альтернативы. Краудлендинг — регулируемые платформы под контролем ЦБ предлагают ставки 14–25% для малого бизнеса. Залоговые кредиты — одобрение в три раза чаще, чем необеспеченные займы. Рефинансирование через новые программы микрокредитования для ИП и юрлиц.

Для экономки Кубани есть определенные угрозы. Во-первых, это сокращение кредитования МСП — объемы выдачи снизились на 21%, что может замедлить рост малого бизнеса. Во-вторых, это снижение потребления — 52% жителей края откладывают крупные покупки из-за дорогих кредитов.

В числе позитивных сдвигов рост инвестиций в альтернативные инструменты, а также снижение закредитованности.

Кубань остается экономически устойчивым регионом, но ей критически важна гибкость. Ужесточение кредитования — это не коллапс, а переход к новой модели роста. Те, кто перестроится на залоговые продукты или краудлендинг, получат конкурентное преимущество. Рынок переживает перезагрузку. Банки учатся работать в условиях высоких ставок, заемщики — искать новые пути финансирования. Главное — адаптироваться».