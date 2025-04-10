Линевский домостроительный комбинат выставлен на продажу

ООО «Линевский домостроительный комбинат» (ЛДСК) продает имущественные активы, сообщила Корпорация развития Новосибирской области. Цена предложения — 350 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«На территории есть: производственные корпуса, складские помещения, гаражи для грузового и легкового транспорта, офисное здание, собственная ж/д ветка»,— говорится на сайте корпорации. Рабочий поселок Ленево, на территории которого расположен домостроительный комбинат, имеет статус территории опережающего развития.

ООО «Линевский домостроительный комбинат» — предприятие по выпуску железобетонных изделий, бетонов и растворов для жилищного и промышленного строительства — зарегистрировано в 2016 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», собственник компании — Николай Косулин. В 2023 году выручка организации составила 178,6 млн руб., убыток — 48,5 млн руб. Финансовые показатели за 2024 год не опубликованы. По данным Федеральной службы судебных приставов, компания имеет задолженность на общую сумму 39,2 млн руб., из которых 30 млн руб. — долги по налогам.

Михаил Кичанов