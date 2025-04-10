В Новосибирске ищут подрядчика на завершение работ на станции «Спортивная»

Мэрия Новосибирска объявила еще один тендер на завершение строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Стоимость контракта составила 436,2 млн руб., указывается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит разработать архитектурные и конструктивные решения, установить воздушно-тепловые завесы, электросиловое оборудование, освещение, кабельные линии, охранную сигнализацию, а также внести корректировки в проектную документацию. Срок исполнения контракта определен до 25 июля 2025 года.

В начале марта этого года власти Новосибирской области заключили контракт с ООО «Акви технолоджи» (Тюмень) на 203 млн руб. для завершения строительства станции «Спортивная». Позже стало известно, что мэрия объявит еще один тендер на финальный этап работ.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце февраля Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение на обновленную проектную документацию станции метро «Спортивная». Изначально введение станции в эксплуатацию планировалось до 1 сентября 2022 года. В декабре 2024-го губернатор Андрей Травников заявил, что объект могут сдать к началу хоккейного сезона 2025 года.

Александра Стрелкова