В Новосибирске определили подрядчика по завершению работ на станции «Спортивная»

Власти Новосибирской области заключили контракт с ООО «Акви технолоджи» (Тюмень) на завершение работ по строительству станции метро «Спортивная». Стоимость контракта составила более 203 млн руб., указывается на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить работы по инженерным системам (освещение, сигнализация, дымоудаление), а также по конструкциям платформенных дверей на станции. Срок исполнения контракта установлен до 30 июня 2025 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце февраля этого года Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение на обновленную проектную документацию станции метро «Спортивная».

В августе 2024 прошлого года МП «МетроМир» расторг в одностороннем порядке контракт с ООО «Спецтрнасстрой», которое занималось строительством станции. В обосновании решения тогда указывалось, что подрядчик неоднократно срывал сроки сдачи объекта. В конце января 2025-го власти региона сообщили, что на станции «Спортивная» вводят режим повышенной готовности после расторжения госконтракта с «Спецтрансстрой». Как пояснили тогда в мэрии, решение принято «в целях недопущения ЧС, связанной с риском угрозы движения поездов и выхода из строя оборудования», указывается в документе.

Изначально введение станции в эксплуатацию планировалось до 1 сентября 2022 года. Впоследствии сроки не раз сдвигались. В декабре 2024-го губернатор Андрей Травников заявил, что объект могут сдать к началу хоккейного сезона 2025 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Акви технолоджи» было зарегистрировано в Тюмени в 2008 году. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением. Учредителями ООО являются директор предприятия Дмитрий Клиросов (65%), «Акви технолоджи» (20%) и Галина Рязанова (15%).

Александра Стрелкова