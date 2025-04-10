AFP: при обрушении крыши в клубе в Санто-Доминго погибло 144 человека

По данным спасателей в ночном клубе Jet Set в столице Доминиканской республики, Санто-Доминго, после обрушения крыши всего погибло 144 человека. Еще 20 тел погибших подняли из под завалов после объявления числа в 124 жертвы, сообщает агентство France-Presse (AFP).

«Мы достаем 20 тел, которые мы обнаружили, и уже достали 12 из них. Сегодня мы закончим спасательную операцию», — цитирует AFP главу пожарной службы Санто-Доминго Хосе Луиса Фромету Эрасме.

Часть крыши ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго обрушилась во время выступления певца Рубби Переса 8 апреля. Многие зрители и сам исполнитель долгое время оставались под завалами. В момент обрушения внутри клуба находилось более 300 человек. Всего пострадало более 500 человек.

После случившегося президент Доминиканы Луис Абинадер объявил трехдневный национальный траур. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования господину Абинадеру в связи с трагедией.