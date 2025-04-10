Трамп не исключил встречи с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп не исключил встречи с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Саудовскую Аравию.

«В какой-то момент. Посмотрим. Мы должны дойти до этого»,— сказал господин Трамп, отвечая на вопрос о намерении встретиться с президентом России в Саудовской Аравии, куда президент США намерен отправиться в мае (цитата по ТАСС).

Визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию в мае станет его первой зарубежной поездкой после начала второго президентского срока. Уточнялось, что поездка организована для укрепления отношений со странами Персидского залива и обсуждения урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.

Ближайшая встреча делегаций России и США намечена на 10 апреля в Стамбуле. Стороны не будут обсуждать конфликт на Украине, тема беседы – работа посольств в государствах, а также возобновление прямых перелетов между странами.