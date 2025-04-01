Трамп посетит Саудовскую Аравию в мае
Президент США Дональд Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Накануне об этом сообщал портал Axios. Это будет первый зарубежный визит господина Трампа после начала его второго президентского срока.
Дональд Трамп
Фото: Luis M. Alvarez / AP
Cаудовская Аравия, где уже состоялись переговоры делегаций России и США, называли возможным местом проведения встречи Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Белый дом цели визита американского лидера не уточнил. Источник Axios сообщал, что поездка организована для укрепления отношений со странами Персидского залива и обсуждения урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.
В 2017 году, впервые вступив в должность президента США, Дональд Трамп совершил первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию. По информации Axios, предстоящая поездка была запланирована на 28 апреля, но ее перенесли на середину мая. По словам собеседников портала, Эр-Рияд изначально рассчитывал, что господин Трамп приедет после прекращения огня между Россией и Украиной.