Трамп посетит Саудовскую Аравию в мае

Президент США Дональд Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Накануне об этом сообщал портал Axios. Это будет первый зарубежный визит господина Трампа после начала его второго президентского срока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Luis M. Alvarez / AP Дональд Трамп

Фото: Luis M. Alvarez / AP

Cаудовская Аравия, где уже состоялись переговоры делегаций России и США, называли возможным местом проведения встречи Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Белый дом цели визита американского лидера не уточнил. Источник Axios сообщал, что поездка организована для укрепления отношений со странами Персидского залива и обсуждения урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.

В 2017 году, впервые вступив в должность президента США, Дональд Трамп совершил первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию. По информации Axios, предстоящая поездка была запланирована на 28 апреля, но ее перенесли на середину мая. По словам собеседников портала, Эр-Рияд изначально рассчитывал, что господин Трамп приедет после прекращения огня между Россией и Украиной.

Лусине Баласян