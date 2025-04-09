Главные новости 9 апреля. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку врага. В ночь на 9 апреля военные уничтожили беспилотные летательные аппараты украинских боевиков в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, а также в Каменском, Неклиновском, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах.

В Аксае отменили очные занятия в местной гимназии из-за падения БПЛА на соседний дом.

Специалисты предупредили, что запасы влаги в почве Ростовской области составляют лишь 70-90 мм при норме 150-180 мм, а прогнозируемые заморозки до -4°C могут негативно повлиять на состояние яровых культур.

Чертковский районный суд признал бывшего руководителя Чертковского отдела управления Росреестра по Ростовской области Елену Глебову виновной в превышении должностных полномочий, мошенничестве и хранении оружия.

Власти отменили конкурс по выбору подрядчика для ремонта Донской государственной публичной библиотеки в Ростове. Как сказал Юрий Слюсарь, проектная документация на проведение работ требует доработки.

Единственным участником и, соответственно, подрядчиком на реконструкцию стадиона «Труд» и строительство на его территории современного дворца спорта, стала АО «Группа компаний ЕКС» из Ярославля.

Судоходная пассажирская компания «Дон» начинает установку новых причальных понтонов в четырех населенных пунктах, расположенных вверх по Дoну. Это Семикaракорск, станицы Старочеркaсская и Рoмановская, хутор Пухлякoвский.