Ростовский стадион «Труд» будет реконструировать фирма из Ярославля

Единственным участником и, соответственно, победителем торгов на реконструкцию стадиона «Труд» и строительство на его территории современного дворца спорта, стала АО «Группа компаний ЕКС» из Ярославля. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

ГУ «Ростовоблстройзаказчик» заключило со строительной фирмой Госконтракт, на основании которого подрядчику будет выплачен аванс в размере 10% от 3,07 млрд руб. — общей стоимости проекта.

Согласно договору, АО «ГК «ЕКС» берет на себя обязательство выполнить 70% всего объема работ собственными ресурсами, не привлекая к исполнению субподрядчиков.

Контракт предполагает исполнение работ в 2025-2027 годах. Реконструкция стартует в апреле 2025 года.

Источник сообщает, основной объем финансирования в 2,5 млрд руб. предусмотрен на 2026 год. Дворец спорта на ул. Фрунзе будет возведен на месте баскетбольных площадок и теннисных кортов. Завершить строительство спортивной арены, одновременно вмещающей до 1 тыс. человек, подрядчик планирует к октябрю 2027 года.

По данным системы «СПАРК», АО «ГК «ЕКС» зарегистрирована в Ярославле в 1994 году, гендиректором и владельцем является Алексей Власов. Выручка за 2023 год — 111,6 млрд руб., чистая прибыль — 3,35 млрд руб. (на 35,3% больше, чем в 2022 г.), за 2024 год данные отсутствуют.

Валентина Любашенко