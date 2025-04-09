На Дону беспилотники уничтожили в четырех городах и пяти районах

В Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Дона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что с позднего вечера 8 апреля военные уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, а также в Каменском, Неклиновском, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Из-за падения обломков повреждена кровля в доме и гараже в Зернограде по улице Лазо, а также крыша дома в Донецке по улице Яблоневая, – сообщил глава региона. – На место выехали дежурные службы. По оперативным данным, пострадавших среди людей нет. Информация уточняется».

По словам Юрия Слюсаря, атака беспилотников на Ростовскую область продолжается. Работают ПВО и средства подавления. Врио губернатора Дона попросил земляков сохранять осторожность, держаться подальше от окон. «Напоминаю, при обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов не подходите к обломкам и не трогайте их, сообщите о месте падения БПЛА или его обломков по телефону 112», – резюмировал глава региона.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», вечером 8 апреля в донском регионе объявили беспилотную опасность.

Владимир Андреев