ТАСС: Брюссель потребовал от Вучича убрать вице-премьера из нового правительства

Брюссель потребовал от президента Сербии Александра Вучича исключить вице-премьера страны Александра Вулина из нового правительства. Кроме того, Евросоюз запустил процедуру внесения вице-премьера в санкционный список после его речи в Европарламенте, сообщает со ссылкой на источник ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Вулин заявил, что Сербия никогда не станет воевать с Россией ради членства в Евросоюзе. Он говорил, что республика 20 лет выполняла любое желание и требование ЕС, но в итоге Белграду сообщили, что следующими полноправными членами союза станут Украина и Молдавия. Эти страны не выполнили ни одного требования объединения, говорил политик.

После информации о том, что против господина Вулина собираются ввести санкции, ТАСС опубликовал фрагмент разговора с вице-премьером. «ЕС — это больше не тот набор ценностей, которым мы восхищались. Это уже не Европа де Голля, не Европа свободных наций. ЕС потерял всякое моральное право вести нас и судить. Мы мечтали о Европе свободных народов и равных прав; мы проснулись у дверей союза, которому мы не нужны»,— сказал он.

9 марта парламент Сербии утвердил отставку премьер-министра Милоша Вучевича. В начале апреля президент Сербии Александр Вучич выдвинул на пост премьера врача-эндокринолога Джуро Мацута.

Подробности — в материале «Ъ» «Александр Вучич вызвал врача».