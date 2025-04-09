Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Республике Татарстан Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении собак на ребенка в селе Осиново Зеленодольского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин затребовал доклад о нападении собак на ребенка в селе Осиново

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин затребовал доклад о нападении собак на ребенка в селе Осиново

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в Осиново на ребенка напали безнадзорные собаки. Пользователи также отмечали неудовлетворительную, по их мнению, реакцию местных ответственных органов.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 293 УК РФ (халатность).

Артём Дергунов