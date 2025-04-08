Александр Хинштейн заявил о скором разгроме ВСУ в Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал освобождение села Гуево Суджанского района, о котором сегодня сообщили в Минобороны.
Александр Хинштейн
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Час окончательного разгрома противника на Курской земле все ближе! Верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную победу!»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.
Господин Хинштейн добавил, что символом освобождения Гуева стал российский флаг, поднятый российскими войсками в центре села.
Боевые действия в Курской области начались 6 августа 2024 года. В регионе введены режимы КТО и ЧС федерального масштаба. За последние сутки украинские формирования лишились порядка 270 военнослужащих, всего — около 72 760-ти.
Об освобождении города Суджа Курской области — в публикации «Ъ-Черноземье».