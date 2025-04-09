22-летний житель села Старый Утямыш Черемшанского района приговорен к 1,5 годам лишения свободы за ДТП, в котором пострадал человек. Обвинение было предъявлено по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане мужчина получил 1,5 года колонии за ДТП с пострадавшим

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане мужчина получил 1,5 года колонии за ДТП с пострадавшим

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 31 августа 2023 года молодой человек ехал на автомобиле «Лада Приора» по трассе Кичуй — Урмышла — Сарабикулово в Лениногорском районе со скоростью 120 км/ч. При попытке обгона он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». Водитель второго автомобиля получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Помимо лишения свободы, суд лишил его права управления транспортными средствами на 1,5 года. Также он обязан выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 650 тыс. руб.

Приговор вступил в законную силу.

Артём Дергунов