Власти Новороссийска опровергли сведения о закрытии доступа к братской могиле

Власти Новороссийска опровергли информацию об ограничении доступа к братской могиле советских воинов, погибших в районе ДЗОТа «Сарайчик» в 1942–1943 годах, несмотря на расположение памятника в производственной зоне. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на администрацию города-героя.

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«В соответствии с Генеральным планом городского округа муниципального образования Новороссийска, территория объекта культурного наследия в районе земельного участка отнесена к производственной зоне»,— пояснили в мэрии.

Памятник расположен по адресу: Сухумское шоссе, 90. Представители управления культуры Новороссийска уточнили, что предприятие, через земельный участок которого осуществляется проход, не препятствует посещению мемориала.

Ранее жители города обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на ограничение доступа к памятнику федерального значения. По их заявлению, собственник участка установил ограждение и организовал на территории склад контейнеров, фактически закрыв доступ к братской могиле, где захоронено более 3 тыс. бойцов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Анна Гречко