В Краснодаре состоится «Зеленый марафон»

31 мая в парке «Солнечный остров» в Краснодаре пройдет 12-й благотворительный забег «Зеленый марафон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «СберБанк» Фото: ПАО «СберБанк»

Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей и проводится на безвозмездной основе, сообщает пресс-служба Краснодарского отделения/Юго-Западного Сбербанка.

Ожидается, что по всей стране в проекте примут участие более 130 тыс. человек.

Дистанция марафона составляет 4,2 км — одна десятая классической марафонской длины. Формат забега сохраняется с 2012 года, когда «Зеленый марафон» впервые прошел в 42 российских городах. На сегодняшний день его география охватывает более 60 городов, а общее число участников за всю историю забегов, по данным организаторов, приближается к 1,5 млн человек.

Как отметила управляющий Краснодарским отделением Сбера Татьяна Сергиенко, забег ежегодно объединяет сотни тысяч человек по всей стране и сочетает спортивную составляющую с благотворительной миссией.