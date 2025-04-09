Минобороны: силы ПВО сбили 333 беспилотника за сутки

Средства ПВО России уничтожили за сутки 333 беспилотника противника самолетного типа. Из них 158 были перехвачены вне зоны СВО. Об этом говорится в сводке российского Минобороны.

Также российские военнослужащие сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM американского производства. Кроме того, армия России нанесла поражающие удары по ряду украинских пунктов производства ракет, БПЛА и мест их хранения.

В ночь на сегодня, 9 апреля, были перехвачены 158 дронов над 11 регионами России, а также над Азовским и Черным морями. Больше всего БПЛА сбили над Краснодарским краем — 67.

Военное ведомство также сообщало, что Украина в нарушение договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам продолжает атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. За прошедшие сутки ВСУ четыре раза атаковали объекты российской энергетики.

О процессе урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «Россия и США продолжают разговор».